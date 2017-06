Elsa Pataky se une a Chris Hemsworth en su misión por salvar los océanos

"He pasado la mayor parte de mi vida dentro y alrededor del mar, y por eso algunos de mis mejores recuerdos vienen precisamente de allí. Cada vez que la ansiedad o las preocupaciones se hacían insoportables, la playa me ayudaba a desconectar y a volver a ser yo mismo. Mi experiencia en las Maldivas me ha demostrado una vez más que nuestro uso del plástico a corto plazo tiene un efecto tan dañino como duradero en nuestros océanos. Por eso estoy orgulloso de formar parte de este programa, que sirve como fuente de inspiración y de tormenta de ideas encaminadas a proteger los océanos para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlos tanto como yo", explicaba.