Zayn Malik echa de menos el anonimato

Su pertenencia a una de las bandas juveniles más exitosas de todos los tiempos, One Direction, así como la notoriedad adicional que ha venido ganando desde que en 2015 debutara como artista en solitario, ha hecho que Zayn Malik no pueda permanecer más de dos segundos en la vía pública sin ser reconocido por los transeúntes, una situación a la que el joven cantante inglés sigue sin acostumbrarse a pesar de que han pasado más de seis años desde su salto a la fama mundial.

"Vivimos en un mundo que cada día me resulta más extraño, porque tengo la sensación de que no hay un solo lugar en este planeta en el que pueda pasar como una persona anónima"

Monday #zaynxversus Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 12:39 PDT

La relación que tanto Gigi como Zayn mantienen con la popularidad es claramente ambivalente, ya que por una parte ambos entienden que es una consecuencia natural de la proyección pública que se desprende de sus trabajos, pero por el otro no están dispuestos a tolerar que el interés sobre sus vidas personales eclipse sus logros artísticos.

"Si, claro que ella entiende perfectamente que [el escrutinio mediático] es inevitable, y yo también comprendo que a veces se hable de nosotros como una pareja 'poderosa' del mundo del espectáculo. Pero sinceramente no me gusta cultivar ese tipo de imagen, no quiero alimentar esa percepción. La verdad es que estoy con ella por algo tan sencillo como el hecho de que me gusta estar con ella, y espero que ella solo esté conmigo porque le guste estar conmigo"