Ashton Kutcher solía hacer los deberes de Mila Kunis cuando sólo eran amigos

Puede que ahora Ashton Kutcher y Mila Kunis formen uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, pero muchos años antes de que se casaran y se convirtieran en padres de los pequeños Wyatt y Dimitri la pareja disfrutaba de una amistad casi fraternal que comenzó cuando ambos formaban parte del reparto de la serie 'Aquellos maravillosos 70'.

Frente a las cámaras, los dos interpretaban a unos adolescentes enamorados, en parte gracias a que ella parecía mucho mayor de sus 14 años y, por tanto, creíble como pareja de su ahora marido, que en aquella época ya casi había cumplido los 20. Sin embargo, entre toma y toma, Ashton se comportaba como si fuera su hermano mayor, protegiéndola y ayudándola incluso con sus tareas escolares.

"Nos conocemos desde hace 20 años, desde que yo tenía 19 años y ella 14. Le hacía los deberes de química. Creo que fui su primer beso, en la serie. ¡Nuestro primer beso quedó capturado en una serie de televisión! Fue algo extraño. Yo pensaba: '¿Esto no es ilegal?'. No sé, fue algo incómodo porque yo tenía 19 años y ¡ella 14! Era como mi hermana pequeña y yo quería estar seguro de que ella estaba bien", recordó el actor.

Según la versión del padre de sus hijos, Mila cayó rendida desde el primer momento ante los encantos de su compañero de reparto, aunque ese primer flechazo se fue desvaneciendo al mismo ritmo en que se estrechaba su amistad.

"Tiene un diario de cuando era más joven en el que escribió: 'Oh, ¡qué sexy es este chico!'. ¡Yo le gustaba! Creo que ella pensó que era guapo al principio, pero poco después yo no paraba de molestarla porque me comportaba como si fuera su hermano mayor, así que ella pensaba: 'Es un pesado porque siempre está preocupado por mí'", explicó en un programa de radio.

Las reveladoras palabras de Ashton contradicen las declaraciones que en el pasado ha hecho su mujer, quien aseguraba hace solo unos meses que cuando ambos se conocieron no le llamó especialmente la atención el innegable atractivo del actor. De hecho, tuvieron que pasar varios años hasta que la intérprete empezara a sentir algo más por el que había sido su amigo durante tres lustros.

"Él no era la clase de chico del que yo decía: '¡Qué sexy eres!'. Pero tiempo después me lo encontré en una entrega de premios y lo primero que pensé fue: 'Oh, qué alto es ese chico'. Eso es lo primero que pensé, pero después se dio la vuelta y suspiré. Fue el típico momento de las películas en las que el corazón se te acelera. Eso es lo que pasó con Ashton. Para mí era como: 'No, ¡por favor!'. Fue la cosa más extraña, no me lo podía creer", manifestaba en el programa 'Late Late Show' de James Corden.