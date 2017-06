Inicia la preventa del concierto de Paul McCartney en Medellín

"One On One" será la segunda visita de Paul McCartney a Colombia. El show abarca toda la carrera de McCartney, desde sus primeros trabajos con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna; también incluirá joyas mundiales de la música de The Beatles, Wings y su catálogo como solista. No habrá escasez de sorpresas.

Esta visita coincide con la celebración de los 50 años de uno de los discos más influyentes de la historia: "The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" y su cumpleaños número 74, mostrando ahora una vida totalmente diferente a la que tenía en 1967.

La preventa exclusiva inicia el martes 27 de junio a las 9:00 am y finaliza el jueves 29 de junio a las 11:59 pm.

La venta al público general comenzará el 30 de Junio.

VIP $1.500.000 + $232.000*

Platino $900.000 + $139.000*

Oro $700.000 + $108.000*

Occidental $470.000 + $73.000

Oriental $470.000 + $73.000*

Norte $220.000 + $34.000

Cancha general $170.000 + $26.000

Paul McCartney, uno de los dos últimos sobrevivientes del Cuarteto de Liverpool The Beatles, que de 1960 a 1970 cambió para siempre la historia de la música para todas las generaciones.

Fuente: Comunicado de prensa.