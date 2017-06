Tom Holland en problemas con la policía por lanzar autógrafos desde su habitación de hotel

El británico Tom Holland está empeñado en demostrar lo mucho que agradece a sus fans todo el apoyo que le han mostrado desde que se convirtiera en el nuevo Spiderman, aunque eso suponga meterse en problemas con la autoridad. Eso es precisamente lo que ocurrió este jueves en un hotel de Nueva York, donde actualmente se encuentra de promoción con sus compañeros de reparto de su nueva película, 'Spider-Man: Homecoming'.

Tal y como se puede ver en un vídeo que él mismo compartió en su perfil de Instagram, el actor estaba descansando en su habitación cuando empezó a escuchar cómo una legión de seguidores coreaba su nombre en la puerta del edificio. Como le habían prohibido bajar a la calle para hacerse fotos con ellos y firmar autógrafos por motivos de agenda, se le ocurrió que la mejor manera de devolverles su cariño era hacerles llegar varias páginas de cómic firmadas por él lanzándolas desde la ventana.

"Lo cierto es que no podíamos salir del hotel por cuestión de tiempo, ya que teníamos que ir a una entrevista, de modo que lo único que se nos ocurrió para poder darle algo a los fans fue hacer bolas de papel con fotos firmadas y lanzarlas desde la ventana. Por supuesto, la policía se enfadó con nosotros y nos dijo: '¡Paren de lanzar fotos!'. Pero sí, intentamos tirar tantas como pudimos"

El actor nunca ha tenido miedo de saltarse las normas, ni las de la autoridad ni las de moda. Su carácter y estilo poco convencionales quedan reflejados a la perfección en la simpática anécdota que protagonizó con su amiga Zendaya, que da vida a una de las compañeras de clase de su personaje Peter Parker en la película y a quien no dudó en pedirle prestada una chaqueta de cuero para lucirla en un evento sin importarle que fuera 'de chica'.

"Me quedé sin ropa y le dije: 'Eh, colega, ¿me ayudas? No tengo nada que ponerme para este evento'. Y ella me dijo: 'Oh, tengo esta chaqueta, ¿quieres que te la deje?'. Me la probé y me encantó, todavía la tengo. De hecho vi a Zendaya hace dos días en Nueva York y me dijo: '¿Me podrías devolver la chaqueta?'. Y yo le contesté: 'Sí, pero es que... no sé dónde está'. Zendaya es la persona perfecta cuando necesitas consejos de moda, sin duda"