Ricky Martin habló sobre su primer papel gay

El personaje que hará Ricky Martin en la serie se llamara Antonio D'Amico y se estrenara en 2018, encarnara a la pareja que durante muchos años estuvo junto al diseñador de modas a quien asesinaron en la entrada de su mansión en Miami.

Para el cantante no fue tan complicado como esperaba, ya que realizó escenas bastante subidas de tono junto al actor Edgar Ramirez que interpreta a su novio dentro de la serie.

“Pensé que sería incómodo… El exhibicionismo entró en acción por un momento y de repente estuve desnudo en la cama delante de 20 personas del equipo y otro actor que acababa de conocer ese mismo día. No estaba para nada nervioso. Al contrario, estaba listo para hacer lo que debía hacer”

En la serie se cuentan las experiencias del personaje interpresado por el junto al drama que vivio Versace por su inclinacion sexual, esto le recordo al interprete episodios de su vida personal.

“Es especial porque estoy hablando por muchas personas que no son escuchadas… Hay una escena donde Gianni está muy débil, a punto de caer en la playa. Yo lo toco y él me dice ‘¡No me toques! ¡Hay un paparazzi!’. Tu no entiendes. Eso me llevó ocho años atrás, cuando estaba en el clóset. Me movió”