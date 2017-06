Michelle Rodriguez amenaza con abandonar la saga de 'Rápidos y furiosos' por esta razón

Aunque en trayectoria cinematográfica destaca fundamentalmente su papel de "Letty Ortiz" en la mítica saga de acción 'The Fast and the Furious', a la que ha dado vida en seis de las ocho películas de la franquicia, la actriz Michelle Rodriguez ha hecho saltar todas las alarmas entre sus fans al asegurar ahora que estaría dispuesta a renunciar a tan privilegiada posición si los productores de las próximas películas no otorgan a las mujeres mayor relevancia de cara a la trama.

"'F8' ya está a la venta en formato digital. Espero que en la próxima entrega les den más cariño a las mujeres de la franquicia. O sencillamente tendré que decir adiós a una franquicia que quiero. Ha sido un buen viaje y estoy agradecida por la oportunidad que los fans y el estudio me han dado a lo largo de estos años... Un solo amor", escribió en su perfil de Instagram junto a un montaje de tres imágenes del rodaje del octavo filme de la serie.

En la cinta dirigida por el estadounidense F. Gary Gary, Michelle aparece en escasas secuencias y jugando un papel casi testimonial, al menos si se compara su presencia en pantalla con la de los dos grandes protagonistas de la historia: Dominic Toretto (Vin Diesel) y Luke Hobbs (Dwayne Johnson). De hecho, el peso de la franquicia siempre ha recaído en personajes masculinos, como aquellos interpretados por el fallecido Paul Walker, Tyrese Gibson y Ludacris, mientras que a las mujeres siempre se las ha relegado a un segundo plano.

Frente a ello, la combativa y en ocasiones polémica artista no ha dudado en criticar que la serie de películas que la catapultó al estrellato ofrece un retrato injusto y discriminatorio sobre el universo de la acción, basado en la idea de que solo los hombres pueden afrontar con maestría y profesionalidad aquellas escenas y situaciones de riesgo

"No me importa si caigo o me dan una paliza, pero lo que quiero es salir allí fuera y luchar porque eso es lo que las mujeres en ese tipo de ambiente hacen, y eso es lo que tenemos que representar si queremos que sea realista", afirmaba hace unas semanas en una entrevista al portal Entertainment Weekly.