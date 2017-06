El nuevo video de The XX protagonizado por "Eleven". 

La banda inglesa sigue promocionando su más reciente disco llamado "I See You", en redes compartieron el video de su nueva canción "I Dare You" con el protagonismo de la reconocida actriz de la serie "Stranger Things" Millie Bobby Brown.

En el video que fue grabado en la ciudad de Los Angeles, es protagonizado por un elenco lleno de jóvenes, ya que también aparecen Paris Jackson y Ashton Sanders, este último protagonista de la cinta Moonlight, y es dirigido por Alasdair McLellan, quien también trabajó en los videos para “On Hold” y “Say Something Loving”, en una colaboración con Raf Simons CEO de Calvin Klein.

¡Esta increíble!