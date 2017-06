En el mundo de los festivales o conciertos se ha vuelto una tendencia trolear al público con canciones que suelen rompen con un bajo y subir la euforia de los asistentes, pero algunos Dj's han optado por cambiar la canción en el pico más alto de emoción que un festivalero puede llegar a tener, aquí algunos ejemplos...

Los mejores Trolls de Dj's en escenarios.

¡Turn Down For What!