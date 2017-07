Cara Delevingne lucha por la normalización de la fluidez sexual

Además de ser una de las modelos más cotizadas del mundo y uno de los rostros más prometedores de la industria del cine, Cara Delevingne se ha propuesto también aprovechar su influencia y notoriedad para ofrecer un retrato más fidedigno de la fluidez sexual, teniendo en cuenta que ciertos sectores de la sociedad contemporánea, incluidos algunos de sus amigos, no acaban de comprender del todo el alcance del concepto.

"Muchos de mis amigos heterosexuales siguen teniendo una mentalidad muy anticuada. Me dicen: 'Entonces eres gay, ¿no?'. Es que no lo acaban de entender. Si un día les digo: 'Oh, me encanta este chico', me responden extrañados: 'Pero se supone que eres gay'. Y me resulta todo muy irritante. Odio que se me simplifique de esa forma", asegura en el nuevo número de la revista Glamour, del que protagoniza su portada.

Sin embargo, la artista británica reconoce que a día de hoy resulta mucho más sencillo para las nuevas generaciones expresarse abiertamente sobre su orientación sexual sin generar malentendidos, de lo que se desprenden significativos avances en el todavía largo camino que queda por recorrer hasta llegar a la normalización.

"Conozco jóvenes de 13 o 15 años que no tienen miedo a hablar de sus dudas, que me dicen: 'Todavía no sé si me gustan los chicos o las chicas'. Imagínate lo que estamos cambiando. A mí me hubiera gustado tener esa misma libertad para poder reflexionar sobre ello a esa edad. Me hace muy feliz ver cómo la sexualidad se está convirtiendo en un tema más convencional y fácil del que poder hablar, sobre todo para los adolescentes", apunta en la misma conversación.