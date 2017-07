El próximo disco de Zayn Malik no alentará a practicar sexo

A pesar de que su disco debut como solista, 'Mind Of Mine', se convirtió rápidamente en uno de los preferidos por las parejas para ambientar sus encuentros amorosos, Zayn Malik es el primer sorprendido ante este 'logro' por mucho que las letras de sus temas incluyeran más de un comentario y sugerencia subidos de tono. De cara a su próximo trabajo, el cantante no se ha fijado como objetivo crear otro "álbum para tener sexo", aunque tampoco piensa censurarse para evitarlo.

"Quién sabe. Lo que quiero es que la gente lo escuche y haga lo que le dé la gana: puedes escucharlo y dedicarse a sus actividades habituales, no hace falta que practiques sexo. Pero es cierto que hay algunas referencias sexuales en el segundo disco, es cierto"

Lo más curioso de todo es que el artista y novio de la guapísima Gigi Hadid hizo un esfuerzo consciente para eliminar canciones que pudieran resultar demasiado explícita o que corrieran el riesgo de proyectar una actitud poco respetuosa hacia las mujeres.



"Algunas de las canciones que compuse no llegaron a incluirse en la selección final, porque eran demasiado... arriesgada, digamos. Es algo que tengo muy presente, no quiero hablar de sexo de una forma vulgar, intento hacerlo con clase. Tengo hermanas y otras mujeres en mi familia que no quiero que se sientan ofendidas, así que jamás se me ocurriría ser poco considerado en ese sentido, creo que esa es la palabra. Trato de ser creativo y con un poco de suerte nadie se ofenderá ante lo que canto"