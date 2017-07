David Guetta es un admirador incondicional de Justin Bieber

Desde que su mánager Scooter Braun le descubriera a través de los vídeos que publicaba en YouTube y le convirtiera en una estrella con apenas 13 años gracias al pegadizo sencillo 'Baby', Justin Bieber ha despertado tantas pasiones como odios entre quienes en un principio le consideraban un buen ejemplo a seguir para sus fans más jóvenes por su apariencia angelical y su religiosidad y quienes le veían como un producto prefabricado más de la industria musical que no tardaría en salirse del buen camino.

Finalmente, estos últimos parecían haber acertado cuando en 2014 el cantante inició una caída en picado que le llevó a ser arrestado y verse inmerso en un sinfín de problemas legales, una situación de la que, sin embargo, consiguió resurgir volviendo a la escena actual por todo lo alto con temas como 'What Do You Mean?', 'Sorry' y 'Love Yourself' y jurando que era una persona nueva.

Pese a que este renacer ha sido interpretado por los más escépticos como un cuidado lavabo de imagen que, a un mismo tiempo, tampoco serviría para reivindicar su talento musical al haber desechado sus orígenes pop en favor de un sonido más electrónico, el famoso y respetado David Guetta, una de las personas que más tiempo ha pasado en los últimos meses con el joven artista mientras colaboraban en el tema '2U' que se publicará en próximo disco del DJ, no duda en defenderle a capa y espada.

"Cuando volvió a la escena musical con sus últimos temas, no optó por el típico pop comercial. Que hiciese este tipo de elecciones fue algo muy innovador. Demostró muchas agallas al poner en riesgo su carrera para poder reinventarse, y yo le respeto mucho por ello porque yo también lo he tenido que hacer y sé lo difícil que resulta", asegura en una entrevista a la versión digital del diario australiano Daily Telegraph para alabar la valiente decisión de Bieber de tomar una dirección completamente diferente con su último disco, 'Purpose'.

En esa misma línea, el también productor tampoco ve por qué el artista canadiense debería renegar de sus primeros singles orientados a un público joven y que tantos comentarios negativos recibieron, ya que en su opinión profesional ya demostraban un gran talento para conectar con su público.

"Recuerdo una entrevista que hice hace tiempo en la que el periodista quería que me burlara de él. Estoy hablando de varios años atrás. Era una de esas personas a las que le parecía divertido odiar como adulto, y eso para mí siempre ha sido ridículo porque ya entonces Justin era un artista increíble. Era un adolescente haciendo música para adolescentes", concluyó para aplaudir una vez más el talento y la inimitable voz de Justin, como ya hizo en el comunicado oficial emitido para anunciar su primera colaboración musical.