Gigi Hadid presume el físico de Zayn Malik en instagram y sus fans enloquecen

Gigi Hadid y su novio el ex One Direction Zayn Malik tienen una de las relaciones más estables de la farándula internacional. La pareja no se cansa de mostrar en redes cuánto se aman y cuánto se admiran mutuamente y eso quedó demostrado en una de las más recientes historias de la famosa modelo.

En su cuenta de instagram Gigi posteó una foto en donde se ve a Zayn sin camisa y en sus brazos sostiene a un perrito. Al simple vista la foto puede ser muy tierna, no obstante para sus seguidoras es una instantánea muy provocativa del sexy artista.

¡Así como cuando todas miran con deseo a tu novio! así mismo.

@Gigihadid y @zaynmalik están 'total in love'. La modelo ha aprovechado un paseo por el parque para presumir su novio y su mascota. pic.twitter.com/UnyoyI1OxI — PANAMA FANDOM AWARDS (@PanamaFanAwards) 5 de julio de 2017