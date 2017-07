Kylie Jenner no hablará sobre su vida amorosa en su nuevo programa

La estrella por excelencia de la televisión, Kim Kardashian, ha venido documentando durante la última década en el programa 'Keeping Up with the Kardashians' su historial amoroso de manera minuciosa: desde su fallido matrimonio con el jugador de baloncesto Kris Humphries hasta su idílica boda con el rapero Kanye West. Aunque en ocasiones ha sido bautizada como su 'heredera', parece que Kylie Jenner no está dispuesta a seguir el mismo camino que su hermana en su próximo 'reality', 'Life Of Kylie', que en principio solo plasmará sus aventuras empresariales en el mundo de los cosméticos.

"Cuando se anunció el programa en abril, la cadena había llegado a un acuerdo con Kylie para seguir toda su vida, incluyendo la personal. Pero cuando llegó el primer día de rodaje, Kylie solo quería que se documentara su negocio y su notoriedad en las redes sociales. Se negó a hablar sobre su vida amorosa", reveló recientemente una fuente cercana a la revista Life & Style.

Todo indica, por lo tanto, que la joven californiana no aprovechará el nuevo formato de la cadena E! para desvelar los motivos de su ruptura el pasado mes de marzo con el polémico músico Tyga, ni tampoco revelará qué fue lo que la enamoró de su actual novio, el artista de hip hop Travis Scott.

life in plastic it's fantastic 😛 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 11 de May de 2017 a la(s) 10:28 PDT

Esta decisión de la menor del clan Kardashian-Jenner podría tener una consecuencia directa en los índices de audiencia cuando el programa se estrene finalmente en agosto, o al menos así lo temen sus productores después de las críticas negativas recibidas por parte de los pocos privilegiados que ya han podido ver alguno de sus capítulos.