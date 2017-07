Axwell & Ingrosso anuncian oficialmente su nuevo álbum

Por medio de su cuenta de instagram, Sebastián Ingrosso ha mostrado la apariencia de lo que será su nuevo álbum y además soprendió a muchos con el formato de su nuevo trabajo que vendrá en vinilo.

El nuevo trabajo de Axwell & Ingrosso se llamará ‘More Than You Know’ y también ha revelado el tracklist oficial que contiene 12 canciones y 2 bonus track.

1. More Than You Know

2. How Do You Feel Right Now

3. This Time

4. Something New

5. Renegade

6. Dream Bigger

7. Sun Is Shining

8. On My Way

9. I Love You (ft. Kid Ink)

10. Thinking About You

11. Can't Hold Us Down

12. Dawn

13. [Bonus Track]

14. [Bonus Track]