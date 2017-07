Major Lazer lanza el video de ‘Know no better’ junto a Camila Cabello. 

Major Lazer lanza oficialmente el video de su sencillo "Know no better", canción que tuvo la participación de la ex Fith Harmony Camila Cabello como también el aporte de Travis Scott y Quavo.

La propuesta audiovisual dirigida por Philip Andelman, cuenta la historia de un adolescente que siente un amor excesivo por la danza y quiere cumplir sus sueños. El adolescente tiene que librar batallas muy actuales como el buylling escolar.

El clip fue lanzado luego de un exitoso debut de la canción que tuvo su lyric-video mostrando los mejores lugares del mundo, en los que también incluyeron la Plaza de Bolivar en Bogotá-Colombia.