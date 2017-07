Ariel Winter se defiende en twitter de quienes la tildan de "fácil"

Ariel Winter, conocida por hacer parte del elenco de Modern Family, se cansó de las críticas que le llueven a diario en twitter por su forma de vestir. A la estrella la han calificado de "prostituta" por mostrar según muchos demasiado.

La estrella ha llegado al punto de no aguantar más y posteó este mensaje en su cuenta de instagram en donde además dejó claro que no cambiara su estilo por complacer a la gente.

"Estoy bastante molesta por el hecho de que se enfoquen en que uso shorts, y los comentarios sobre que me estoy embarrando en ellos, o la idea de que no debo usarlos. Es verano. Supérenlo. Hace calor y obviamente voy a usar prenda cortas. No voy a sufrir con un cuello de tortuga por complacer a nadie. No soy una prostituta por usar shorts o camisetas cortas. Soy una chica normal. Además no estoy usando nada embarrado, mi ropa me queda perfecto… Es preocupante que aún tengamos que tratar con este tipo de situaciones. ¡Por favor paren de criticar todo lo que los demás hacen"

En conclusión la actriz sigue orgullosa de su figura y así la muestra en redes sin temor al qué dirán.