¿Impiden subastar objetos personales de Madonna?

Un juez de New york impidió la subasta de artículos personales de la cantante Madonna, en la que se encontraba una de las cartas de unos de sus exnovios, el fallecido rapero Tupac Shakur la cual fue un romance breve durante los años noventa.

Este sitio de subasta online “Gotta Have It! Collectibles” especializado en artículos rock and roll y arte pop, recibió del magistrado de la Corte Suprema de Manhattan Gerald Leibovitz que retire de inmediato la venta de estos artículos que habían pertenecido a la reina del pop, en la que se encuentra una prenda de ropa interior, un cepillo con pelos y varias fotografías de una fiesta privada.

Todo esto a causa a que la artista alega que la subasta vulnera su derecho a la intimidad, no solo porque incluya antiguo bienes suyos, sino porque atreves de esos objetos se podría tener su ADN.

Que mucho de estos objetos pocas veces estuvo en su poder en la cual acuso a antigua amiga Darlene Luz de haberla traicionado, al mirar que se encuentra involucrada de una forma u otra en esta subasta y que piensa tomar acciones legales al respecto.