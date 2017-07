Will Smith llega a las proyecciones de sus películas para ver la reacción del público

A diferencia de muchos actores, que no soportan verse en la gran pantalla, Will Smith disfruta yendo al cine con su mujer Jada Pinkett Smith y sus hijos Trey, Jaden y Willow, para entrar de incógnito en las salas y observar de primera mano cómo responde el público a sus películas.

"A veces Will quiere ver cómo reacciona la gente en el fin de semana del estreno, así que nos colamos haciéndonos pasar por una familia cualquiera y vamos a ver las películas", ha confesado su esposa a su paso por el programa de radio 'Sway in the Morning'.

La pareja de actores lleva veinte años casada y más de veintidós junta, desde que se conocieron en 1994 cuando Jada fue a un casting para interpretar a un personaje de la mítica serie protagoniza por su ahora marido, 'El Príncipe de Bel-Air'. Un año después comenzó su romance y desde entonces su matrimonio se ha consolidado como uno de los más sólidos de Hollywood y su familia como una de las más idílicas, ya que además de criar juntos a los polifacéticos Jaden y Willow, Jada siempre ha hecho gala por su parte de mantener una estrecha relación tanto con su hijastro Trey -fruto de una anterior relación del protagonista de 'Men in Black'- como con la madre del joven.

"Lo importante entre Will y yo es que queremos a nuestra familia. Nos encanta ser una familia y eso es lo que nos empuja a seguir adelante", ha apuntado en la conversación como la clave del éxito de su relación.