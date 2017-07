Lady Gaga rinde homenaje a Amy Winehouse después de 6 años de su muerte

La cantante Lady Gaga nunca ha ocultado que una de sus grandes influencias a nivel musical ha sido la malograda Amy Winehouse, quien falleció en julio de 2011 por culpa de una combinación letal de alcohol y medicamentos. Eso explica que la extravagante intérprete recurriera ayer domingo a su cuenta de Twitter para honrar su memoria y, sobre todo, subrayar que ha pasado ya más de un lustro desde que el mundo de la música perdiera de forma prematura a uno de sus grandes "talentos".

"Te echamos mucho de menos, y a tu voz también, Amy. Creo que este es un buen momento para recordar que tenemos que tratar a la gente con dignidad y respeto. ¡Qué talento tenías!

La diva del pop ha demostrado en numerosas ocasiones que su admiración por Amy Winehouse se basa tanto en la autenticidad de su voz como en la crudeza que se desprendía de sus letras, en las que abordaba temas tan personales como su adicción a las drogas o sus múltiples desengaños amorosos. Sin embargo, poco después de enterarse de la triste noticia de su muerte, Gaga solo podía pensar en el inmenso vacío que Amy dejaba entre sus fans y entre todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla personalmente.

"Me resulta muy extraño decir 'era', cuando hasta hace solo unos días hablábamos de ella en presente. Solo puedo decir que me alegro de haber tenido la oportunidad de admirarla y de decirle cuánto la quería cuando estaba con vida. Ahora solo espero que en el cielo, donde seguro que está ahora, sepa lo mucho que la queremos todos y la huella que deja en nosotros"

"Soy una de sus mejores fans. De hecho, ella era mi única esperanza cuando trataba de hacerme un hueco en esta industria. Nadie sabía quién era yo y no tenía fans, ni sello discográfico, y toda la gente a la que me presentaban me decía lo mismo, que no era lo suficientemente bonita o que mi voz era muy extraña. Cuando la vi a ella en la portada de Rolling Stone y la escuché cantar en directo, me acuerdo de que pensé: 'Ella ha podido hacerlo'"