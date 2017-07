Charlize Theron fue una chica mala en su juventud. 

La actriz sudafricana de 41 años que recientemente participo en la última entrega de rápido y furioso, se ha consagrado como una de las figuras más importantes del cine, sin embargo, hace veinte años su situación no tenía nada que ver con la actual.

La intérprete admitió en el programa estadounidense Ellen DeGeneres, cuando tenía 20 años acostumbraba a fumar marihuana, entre otras sustancias alucinógenas que casi no le dejaban operar con normalidad.

Además de su relación con el cannabis, la ganadora de un Óscar asegura que en la juventud de su carrera profesional "experimentó" con la cocaína y con el éxtasis, aunque llegó un día en que su mente y su cuerpo pusieron freno casi de forma automática a ese estilo de vida.

Pese a que la actriz guarde buenos recuerdos de su juventud, ahora mismo su felicidad es cuidar de su familia en la que señalo:

"Tengo gente maravillosa que me ayuda a criar a estos preciosos niños. Por las mañanas, estoy sola con ellos y a veces parece que conspiran entre ellos. Si uno decide volverse loco, los dos se vuelven locos. No sé por qué deciden hacer eso. Podrías pensar que considerarían: 'Vale, el otro está volviéndose loco, yo no voy a hacer lo mismo'. Pero no lo hacen. Yo soy hija única, así que no tenía ni idea de lo bonita que es la relación entre hermanos “