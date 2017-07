Chris Hemsworth asegura que su musculatura es producto de los 'efectos especiales'

Pese a ser uno de los actores más admirados y cotizados que tiene el cine comercial a día de hoy, Chris Hemsworth ha vuelto a ofrecer un ejemplo de la modestia que tanto le caracteriza -o de la timidez que le genera cualquier pregunta sobre su trabajado físico- al confesar sin ningún tipo de reparo que no todo lo que aparece en la gran pantalla, al menos en lo que a su persona se refiere, tiene por qué ser necesariamente real.

De hecho, al ser cuestionado sobre las horas de trabajo y dedicación que se desprenden de una musculatura tan bien definida, y que volverá a ser lucida en todo su esplendor en la esperada película 'Thor: Ragnarok' cuando se estrene próximamente en cines, el marido de Elsa Pataky ha tratado de restarle importancia a sus horas de gimnasio para, en su lugar, atribuir todo el mérito a los efectos especiales presentes en las grandes producciones.

"No tiene nada que ver conmigo, son los efectos especiales los que me hacen parecer así. En realidad peso unos 180 kilos, lo que pasa es que tú no te has percatado todavía", bromeó en conversación con el portal de noticias E! News sobre la conocida 'magia del cine' al tiempo que promocionaba la última entrega de la exitosa saga de Marvel.

Lo cierto es que en las semanas inmediatamente anteriores al inicio del rodaje de la cinta, el propio Chris subía a su perfil de Instagram varios vídeos -sin filtros o edición de por medio- que le retrataban esforzándose al máximo para desarrollar aún más su privilegiada musculatura, ya fuera en sesiones al aire libre o en su gimnasio.

"Preparándome para luchar contra Hulk", escribía hace unos meses junto a un vídeo en el que aparecía practicando boxeo, capucha al más puro estilo Rocky incluida, y fortaleciendo sus ya de por sí imponentes bíceps de cara a una de las secuencias más importantes de la película.