Kendrick Lamar encabeza lista de nominados a premios MTV

"Humble" de Kendrick Lamar le ha dado al rapero un motivo para alardear: lidera con ocho nominaciones la lista de candidatos a los Premios MTV a los Videos Musicales.

Con su éxito No. 1, Lamar compite por los honores al video del año, artista del año y mejor video de hip hop. Katy Perry y The Weeknd le siguen con cinco nominaciones cada uno, y Bruno Mars con cuatro.

La ceremonia de los VMA's, como se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, se transmitirá en vivo el 27 de agosto desde el Forum en Inglewood, California.

Los demás postulados a video del año son "24K Magic" de Mars, "Reminder" de the Weeknd, "Scars to Your Beautiful" de Alessia Cara y "Wild Thoughts", el éxito de DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller lanzado el mes pasado.

En un sorpresivo desaire, el megaéxito "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee — que incluye un remix con Justin Bieber — no fue nominado, como tampoco "Shape of You" de Ed Sheeran. Ambas canciones encabezaron el Hot 100 de Billboard este año.

Sheeran, sin embargo, competirá por el premio al artista del año con Lamar, Mars, Ariana Grande, Lorde y the Weeknd. Este año MTV eliminó las categorías divididas por género como mejor video masculino y mejor video femenino y optó en vez por el premio al artista del año.

El video de Lamar también figura en los apartados de dirección, dirección de arte, coreografía, cinematografía y efectos visuales.

Para las nominaciones se tomaron en cuenta videos lanzados entre el 25 de junio del 2016 y el 23 de junio del 2017.

Otros candidatos son the Chainsmokers, Migos, Harry Styles, Selena Gómez, Fifth Harmony y Big Sean.

Fuente: AP