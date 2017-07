Conoce al sexy y hasta ahora desconocido hermano de Kylie Jenner

Las hermanas Kardashian Jenner tienen dentro de su circulo familiar otras figuras que podrían reemplazarlas cuando ya se cansen de generar tanta polémica.

Se conocieron recientemente fotos de los otros hermanos de las celebridades que hasta el momento no estaban en el radar de muchos. Sin embargo si eres fiel seguidor de The Hills, podrás identificar a este sexy actor llamado Brody Jenner, quien con su físico no desmiente que es parte del caln más polémico de Estados Unidos.

El actor es hijo del segundo matrimonio de Caitlyn Jenner con Linda Thompson, así lo afirma el medio The Farandi.