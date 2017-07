Los fanáticos de Jennifer López molestos por sus publicaciones en Instagram

Durante estos días la cantante y actriz está siendo criticada por los medios de comunicación por no hacer ningún tipo de pronunciamiento en referencia al fallecimiento de la madre de su ex Marc Anthony,

Por su parte el cantante comunico en redes sociales la muerte de su madre, Guillermina Quiñones de Muñiz, y abuela de los dos hijos que tienen en común la expareja, por lo cual no ha sido sorpresa para muchos ya que hace unos días el mismo pedía a sus seguidores que rezaran por ella ya que no se encontraba muy bien de salud.

Entre los muchos mensajes de condolencia que ha recibido el artista a través de las redes no se encontraba ninguno de Jennifer López, madre de sus mellizos y con quien supuestamente tiene una buena relación. Sin embargo, la diva del Bronx no ha querido hacer ninguna referencia al fallecimiento al menos no públicamente. De hecho, en las últimas horas público en sus redes sociales su última colaboración con la marca de zapatos Giuseppe Zanotti, para la que ha diseñado una colección cápsula.

There's no place like home... ☀️❤️#NYC #bikerides #summertimevibes Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 11:43 PDT

Cabe la posibilidad que la cantante haya preferido ponerse en contacto con su ex marido utilizando un medio más discreto para darle el pésame ya que él se encargaba de la producción de su último disco, lo cual no es muy fácil suponer que la cantante fue la primera en recibir la noticia