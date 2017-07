Cancelan el festival Tomorrowland por incendio

Según información, varios camiones de bomberos trabajaron en apagar el incendio, la magnitud de este era tan grande que se lograba ver en Barcelona (España).

#tomorrowlandbarcelona #fuegotomorrowlandbarcelona #tomorrowlandbarcelona2017 Una publicación compartida de @sergio_sergio85 el 30 de Jul de 2017 a la(s) 7:34 PDT

Se evacuaron aproximadamente 22.143 personas sin presentarse ningún herido, los equipos de investigación no han podido determinar las causas de este incendio que lastimosamente dio fin a uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Recordemos que este festival Tomorrowland de Cam Zam en Santa Coloma, se lleva a cabo en una de las provincias de Barcelona (España). Y es uno de los escenarios con retransmisión de las presentaciones en el festival principal en Bélgica.

Fire~~<<<<tomorrowland~ oh my goddd#tomorrowland2017 #tomorrowlandbarcelona Una publicación compartida de Dandan Zhang (@stylebarcelona.life) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 7:06 PDT

El Unite With Tomorrowland estaba planeado para durar 12 horas con la participación de Ingrosso, Afrojack y Steve Aoki entre otros, el festival también contaba con conexiones vía satélite de las presentaciones de Dimitri Vegas and Like Mike y Armin Van Burren.