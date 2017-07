Desde que Noah Cyrus lanzó su carrera musical en 2016 con su ya conocido sencillo 'Make Me (Cry)', la cantante Miley Cyrus ha venido apoyando a su hermana en multitud de eventos, e incluso han tenido la oportunidad de compartir escenario en varias ocasiones. Hace un mes ambas actuaron en el festival iHeart Summer '17 Weekend celebrado en Miami, y pese a que la experiencia estaba siendo maravillosa, el carácter gamberro de la más pequeñas de las dos acabó amargándole la jornada a la intérprete de 'Malibu'.

"Nos lo estábamos pasando genial, jugando con pistolas de agua, se podría decir que cantamos juntas, pero después... Me escupió. Mientras hablaba, me escupió en la boca, y eso no fue tan divertido. Pero tengo que decir que ha aprendido ese tipo de comportamiento de mí", ha bromeado la novia de Liam Hemsworth mientras contestaba preguntas de fans en un chat organizado por iHeartRadio.

Noah Cyrus escupió a Miley mientras actuaban juntas.

La también actriz lleva unos años coqueteando con el mundo del arte contemporáneo, llegando a exhibir algunas de sus esculturas y diseños en la feria Art Basel de Miami en 2014 acompañadas de una 'performance' en directo. En el tiempo que ha transcurrido desde entonces la hija de Billy Ray Cyrus ha seguido creando nuevas obras, por lo que ahora le encantaría protagonizar una exposición en solitario con todo su material más reciente.

"Me gustaría volver a Nueva York y poder enseñar mi arte en una galería de verdad. Es algo que no he hecho antes, así que me encantaría hacerlo", ha asegurado en la misma conversación con sus seguidores.

Es precisamente ese carácter incombustible y polifacético el que hace que Noah se sienta muy "orgullosa" de su hermana mayor, lo que a un mismo tiempo le ayuda a sobrellevar mejor las inevitables comparaciones entre ambas que han surgido desde que ella decidiera probar suerte en el mundo de la música.