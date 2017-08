Revelan nuevos detalles del nuevo álbum de "The Killers"

The Killers ha revelado detalles de su esperado nuevo álbum, Wonderful Wonderful. El quinto álbum de estudio de la banda y primero en cinco años, el cual será lanzado el 22 de Septiembre con Island Records. Producido por Jacknife Lee, fue grabado en el propio estudio de la banda llamado Battle Born en Las Vegas, y en el Jacknife de Los Ángeles. El arte de la portada del álbum, una foto de Anton Corbijn, también fue revelado ayer (Ver arriba).

Wonderful Wonderful ya está disponible para pre-orden, junto con un nuevo tema como gratificación instantánea llamado Run For Cover. “Run For Cover,” es una rebanada de la autoría clásica de Killers está disponible ahora vía todos los proveedores de servicios digitales. Puedes pre-ordenar el álbum aquí y paquetes de mercancía de edición limitada AQUÍ; la lista completa de canciones se muestra abajo.

Wonderful Wonderful es el disco sonoramente más futurista de la banda, repleto de todos los coros ardientes e himnos para arenas, que hacen de ella una de las bandas de rock más grandes y queridas del mundo.

How the sausage is made.. Una publicación compartida de The Killers (@thekillers) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 2:05 PDT

Este es el repertorio completo de Wonderful Wonderful:

1. Wonderful Wonderful Bonus Tracks de la Edición Deluxe

2. The Man 11.Money On Straight

3.Rut 12.The Man (Jacques Lu Cont Remix)

4.Life To Come

5. Run For Cover

6.Tyson vs Douglas

7.Some Kind Of Love

8.Out Of My Mind

9.The Calling

10. Have All The Songs Been Written?

Fuente: Comunicado de prensa