Lo que esconde Charlie Puth tras su ceja cortada

Charlie Puth al igual que otros tantos artistas han sido mundialmente reconocidos además que por su talento, por características físicas que los distinguen de otros y los hacen únicos.

En el caso de este sexy jovencito, el corte en su ceja fue visto por algunos como una especie de moda que el artista quiso imponer, no obstante en su caso no fue así.

El intérprete que brilló en la canción "See you again" para la cinta "Rápidos y furiosos 7" reveló en entrevista para una conocida revista que la marca en su ceja es producto de una mordedura de un perro, una cicatriz que lo dejó marcado desde que tenía apenas 2 años.

HI RON! Una publicación compartida de Charlie Puth (@charlieputh) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 8:10 PDT

"Es loco porque tengo esta cicatriz en mi ceja derecha y la gente que no me conoce bien piensa que me rasuro a propósito esa parte. Veo personas en Twitter que se han rasurado la ceja y dicen 'Soy un Puther de por vida'. Sólo puedo pensar 'Dios mío, espero que sus mamás no se enojen conmigo'", expresó el artista.