La hija de Will Smith se rapó la cabeza con 11 años para darle una 'lección'

La cantante y actriz Willow Smith -hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith- tenía solo 11 años cuando sorprendió al mundo, incluida su familia, con un atrevido corte de pelo que cambiaba su larga y morena melena por una cabeza rapada al cero. Como todo, su nueva imagen fue aplaudida por unos y horrorizó a otros tantos, pero lo que no se sabía hasta ahora es que en realidad se trató de una especie de señal de alerta para llamar la atención de su famoso padre.

Por aquel entonces, la joven artista se encontraba promocionando su sencillo 'Whip My Hair', que se traduciría como 'Me arreglo el pelo' en español, y en mitad de la gira decidió que quería volver a casa. En respuesta, el famoso actor le explicó que debía ser responsable: acabando el tour y cumpliendo con sus compromisos profesionales.

En respuesta, Willow no encontró otra forma de expresar su malestar que acabando con la seña de identidad que había popularizado su tema musical, algo que por otra parte consiguió abrir los ojos a sus padres.

"Bajamos y vimos que se había rapado la cabeza. Se había rapado la cabeza en medio de su gira 'Whip My Hair'. Yo me quedé: 'Oh, mie**a'. Al mismo tiempo que la miraba, me dije: 'Bueno, ahora lo entiendo. No voy a volver a meterme en este tipo de problemas jamás. Venga, cariño. Vámonos'. Para mí, fue como si todo ese tiempo no hubiera prestado atención a lo que le estaba ocurriendo emocionalmente a esa pequeña y maravillosa criatura justo delante mío. Fue la primera vez que sentí que el traje de padre que había estado llevando todo este tiempo se caía y me quedaba pequeño", se sinceró en el documental de Jay-Z 'Footnotes of Adnis'.

De hecho, solo un año después el intérprete tuvo la oportunidad de poner en práctica lo aprendido y anteponer los intereses y deseos de su hija a todo lo demás cuando Willow decidió desligarse de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway 'Annie'. En un principio, la película producida por el matrimonio y su amigo Jay Z iba a contar con la pequeña del clan Smith en el papel protagonista, pero ni la oportunidad de trabajar con la mismísima Beyoncé fue suficiente para que la jovencita diera su brazo a torcer.

"Willow tenía que hacer 'Annie'. Le pedimos a Jay-Z que produjera la película, contactamos con el estudio, pero Willow lo pasó tan mal durante el tour de 'Whip My Hair' que me dijo: '¿Sabes qué, papá? Creo que no va a ocurrir'. Y yo le dije: 'Cariño, espera un momento. No, no, no, escúchame. Estarás en Nueva York con todos tus amigos y Beyoncé también estará allí. ¡Vas a cantar y bailar!'. Pero ella me miró muy seria y me dijo: 'Papá, tengo una idea mejor. ¿Qué tal si me dedico a ser una chica de 12 años?'", explicaba Will Smith hace unos años.,