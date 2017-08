James Franco reconoce tener una personalidad 'adictiva'

Aunque en el pasado tuvo que superar su dependencia de ciertas "sustancias" de las que prefiere no dar ahora más detalles, las adicciones de James Franco no se limitan únicamente al alcohol u otras drogas, ya que el verdadero problema del actor es su personalidad, incapaz de encontrar un término medio o abordar un nuevo proyecto sin entregarse en cuerpo y alma.

"Tengo una personalidad muy adictiva. De adolescente tuve problemas con ciertas sustancias, y fue entonces cuando empecé a actuar, con 17 años. Me zambullí completamente en ello, se convirtió en mi vida, hasta el punto de que ni siquiera socializaba. Y diez años después, a los 27, me di cuenta de que estaba muy deprimido. En la superficie mi vida parecía maravillosa, tenía una carrera y todo eso, pero me sentía aislado y solo", explica el escritor, poeta y cineasta en una entrevista a la revista OUT, antes de reconocer que su tendencia al exceso acabó haciendo que la solución fuera peor que el problema en cuestión, al acabar desarrollando una nueva 'adicción'.

"En respuesta, lo que hice fue volver a la escuela, pero una vez más lo que estaba haciendo era huir, huir y seguir huyendo. Así que acabé en Brooklyn College, y estudié con Michael Cunningham y Amy Hempel", reconoce.

A día de hoy, el polifacético artista parece haber encontrado un delicado equilibrio entre su vida personal y profesional, para que todas las vertientes de esta última no acaben absorbiéndole por completo y arrastrándole de nuevo a la época oscura que vivió antes de entrar en la treintena.

Happy Father's Day ❤️ #jamesfranco #franco #davefranco Una publicación compartida de James Franco (@jamesfrancoo) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 7:11 PDT

"He estado aprendiendo a hacer surf, y ahora estoy apuntado a la Academia Internacional de Danza en Hollywood Boulevard, en breve comenzará la lección sobre hip-hop", aclara sobre el proceso que ha marcado un antes y un después para él. "He comenzado un nuevo capítulo de mi vida. Antes era adicto al trabajo, y también a otras muchas cosas -no sustancias, eso lo superé hace tiempo. Pero hace poco comencé a cambiar mi vida, y todo eso [el surf y el baile] forma parte de mi terapia", concluye.