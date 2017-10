The Chainsmokers de gira por Europa

Aunque no han incluido un concierto en Irlanda, el dúo ha insinuado que van a hacer "algo especial" en el país e insistió a los fanáticos a no entrar en pánico, en respuesta a un fan que estaba claramente decepcionado al ver que la pareja no había programado un concierto en el país, twittearon:

"Planeando algo especial para Irlanda no se preocupen!"

Después de su visita a Londres, The Chainsmokers se dirigirá a Holanda, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza para completar su carrera de conciertos de febrero, comenzarán en marzo con un concierto en Munich, Alemania, antes de regresar a Austria y luego a Italia antes de regresar a Alemania por tercera ocasión.

La gira concluirá en el Royal Arena de Copenhague, Dinamarca, el 10 de marzo, tras las fechas en Suecia y Noruega.