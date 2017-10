Famosa actriz estadounidense revela la triste noticia de su cáncer de seno

Julia Louis-Dreyfus es una reconocida actriz de la televisión estadounidense, que entre otras cosas ha alcanzado su máximo reconocimiento por participar en la serie "Seinfeld".

La hermosa Julia también se destaca como comediante y ha dejado su más talento en programas como Saturday Night Live. A sus 56 años y despupes de alcanzar por sexta vez consecutiva un premio Emmy, la estrella ha compartido con sus seguidores quizá la noticia más dura de su vida.

"Una de cada ocho mujeres sufre cáncer de mama. Hoy yo soy ese uno, La buena noticia es que tengo un grupo glorioso de familiares y que me apoya y me cuida, así como un seguro médico fantástico a través de mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que luchemos contra todos los tipos de cáncer y hagamos de la salud universal una realidad", expresó en su publicación de instagram.

