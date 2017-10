La extraña y triste despedida de Pamela Anderson a Hugh Hefner que muchos comentan

Pamela Anderson sin duda era una de las modelos preferidas del fallecido dueño de Playboy Hugh Hefner, quien falleció en las últimas horas debido a causas naturales a los 91 años.

Por medio de un video publicado en su instagram, la célebre actriz y modelo, quien saltara a la fama en la popular serie "Baywatch", despidió a su mentor entre lágrimas y sin poder decir sino apenas dos palabras; quien fuera el íncono de playboy en los 90's le dijo así adiós a su querido "Hef".

No obstante también causó extrañeza esta extensa carta que le dedicó, pues para algunos la celebridad solo aprovecha este momento para hacer marketing con su nombre.

"Tengo tantos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Soy lo que soy por usted. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida… Estoy conmovida. Pero estaba ya mayor, la espalda le dolía mucho. La última vez que lo vi, utilizabas un andador. No querías que te vieran. No podías escuchar. Tenía un pedazo de papel en el bolsillo que me mostró: tenía mi nombre Pamela con un corazón. Ahora, me estoy desmoronando. Está lloviendo en París ahora. Estoy en la ventana. Todo lo que el mundo ama de mí es porque usted me comprendió. Me aceptó y me dio coraje para ser yo misma. Lo amo como a ninguno más. Amaba a mis hijos… siempre estaba allí por nosotros. Con su amor. Su loca sabiduría. Extrañaré todo lo suyo. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar más libre y más sexual. Era un caballero encantador, elegante, gentil y muy divertido. Adiós, Hef…" expresa un apartado de la publicación.