U2 estrena el video de “You’re The Best Thing About Me”. 

A sólo días de su visita a su visita a Colombia, U2 presenta el video oficial de “You’re the Best Thing About Me”, primer sencillo del tan esperado 14° álbum de estudio de la banda, Songs of Experience. El video fue grabado en la ciudad de Nueva York, y dirigido por Jonas Åkerlund.

"Songs Of Experience", es la continuación de Songs of Innocence, álbum que la banda lanzó en 2014; los dos títulos surgen como inspiración de una colección de poemas, “Canciones de Inocencia y Esperanza”, del poeta inglés del Siglo XVIII, William Blake.

Mientras que Songs of Innocence trazaba las primeras influencias y experiencias de la banda a finales de los 70’ y principios de los 80’s, el nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y personas cercanas al corazón de Bono; familia, amigos, admiradores y él mismo.

Fuente: Comunicado de Prensa