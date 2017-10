La cruda confesión de Liam Payne sobre One Direction que entristece a sus fanáticas

Liam Payne ha regresado al pasado y a sus inicios en la música, sin embargo el artista no habló de esa etapa con palabras muy gratificantes, lo que para muchos no es coherente dado que gracias a la agrupación que perteneció se conoció en todo el mundo.

En una entrevista con el medio "The Telegraph" el ex One Direction confesó por qué no fue feliz en su paso por la "boyband".

"No era feliz. Pasé por una etapa de consumo de alcohol que a veces te lleva a ir más lejos. Todos han sido ese tipo en la fiesta, donde eres el único que se divierte. En muchos momentos ese tipo era yo", expresó.

📸@boo_george_studio Una publicación compartida por Liam Payne (@liampayne) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 3:47 PDT

Además el joven cantante agregó que estar dentro de este fenómeno musical le afectó hasta en su salud mental, dado el intenso ritmo de trabajo.

"No podíamos ir a ningún lado. Todo era del concierto al hotel, del concierto al hotel. Y no podías dormir porque ellos estaban aún afuera (refiriéndose a los fans). La gente que ha hablado sobre la salud mental en la industria de la música... Es un gran problema. A veces necesitas un poco de sol o caminar", puntualizó el ahora solista.