"She's not him" la nueva canción que Miley Cyrus le habría dedicado a su ex novia

Muchos fans de la Miley Cyrus han prestado especial atención a la letra de una de las nuevas canciones de la artista, que está contenida en el álbum "Younger now" que fue lanzado esta semana.

El single se titula "She's not him" y aunque la cantante sólo ha dejado un pequeño adelanto del mismo, para muchos su letra está dedicada a la ex novia de Cyrus, la modelo Stella Maxwell quien actualmente es la pareja de Kristen Stewart.

"Ella no es él", "No importa lo que digas, no importa lo que hagas", "simplemente no puedo enamorarme de ti...."es un aparte de esta polémica canción.