Kendall Jenner pide perdón con lágrimas en los ojos por el comercial que protagonizó

Kendall Jenner vivió uno de los momentos más complicados de su carrera cuando el comercial que protagonizó para una famosa marca de gaseosas fue duramente criticado por ser racista.

Fue tan criticado que a solo 24 horas de su emisión resulto siendo betado y sacado del aire dada la indignación que provocó; durante la emisión del más reciente capítuo de ‘Keeping up with the Kardashians’, programa en donde está su familia, la famosa modelo pidió disculpas por haber hecho parte de esta pieza publicitaria y lo hizo con lágrimas e los ojos.

El video fue difundido por em medio Entertainment Tonight.

“Nunca le haría daño a propósito a alguien, nunca. Me siento una estúpida”, dijo. “El hecho que ofenda o dañe a otras personas no fue mi intención”, dijo la hermosa celebridad.