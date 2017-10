Reconocerán trayectoria de Pitbull en los American Music Awards

Durante la gala de premiación, que se realizará el próximo 26 de octubre en Dolby Theatre de Hollywood, California, el intérprete de “Hey ma” también cantará, por primera vez en televisión, “Por favor”, tema en colaboración con el grupo "Fifth Harmony”.

A lo largo de los años, Pitbull se ha destacado por ser uno de los artistas más versátiles del momento. Desde que explotó en el panorama internacional en 2009 con el tema “I Know You Want Me (Calle 8)” su éxito ha ido en aumento.

Cabe destacar que en su exitosa trayectoria ha trabajado con artistas de talla internacional como Chris Brown, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Marc Anthony, entre otros artistas con los que ha realizado duetos que se han convertido en hits.

Además ha realizado diversas labores humanitarias para apoyar diversas causas. Hace una semana, se dio a conocer que ante lo ocurrido con el paso del huracán María por Puerto Rico, prestó su avión para trasladar a personas enfermas de cáncer de esta isla a Estados Unidos, con el fin de que recibieran su respectivo tratamiento.