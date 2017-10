Charlie Puth vuelve a embrujar a sus fans con su nueva canción "How Long"

El multinominado al GRAMMY Escritor, compositor y cantante Charlie Puth ha lanzado oficialmente el día de hoy su sencillo “How Long". Esta canción es el segundo sencillo del álbum VoiceNotes, y busca seguir con la exitosa cadena de hits acumulados por este artista norteamericano.

“How Long” fue producida por Puth y escrita con la colaboración de Justin Franks (See You Again) y Jacob Kasher (Attention). “How Long” tiene ese toque ecléctico que el artista le imprime a sus canciones y que las hace universales, para todas las edades, en todo momento.

Su éxito "Atenttion" fue lanzado a principios de este año y se convirtió en el primer número #1 de Puth en en los listados de radio en Estados Unidos, manteniendo la primera posición tres semanas seguidas, además de alcanzar el quinto lugar en el Billboard Hot 100, donde también se mantuvo durante tres semanas. El video oficial se ha convertido en el film en solitario más destacado de Charlie hasta la fecha, alcanzando casi 500 millones de visitas.