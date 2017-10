Maroon 5 es criticado por la portada de su nuevo álbum

A partir de hoy los seguidores de la banda estadounidense ya podrán disfrutar de su nuevo trabajo discográfico que lleva el nombre de “Red Pill Blues”, disponible en diferentes plataformas de venta en formato digital y físico y que saldrá oficialmente a la venta el 3 de noviembre.

La noticia ha sido difundida a lo largo del día en las redes sociales del grupo y se amplía con la información de que "Red Pill Blues” tendrá diez nuevas canciones, como abrebocas tenemos"Best 4 U." y su actual sencillo "What Lovers Do" feat. SZA; así como colaboraciones con Julia Michaels ("Help Me Out") este álbum promete convertirse el número uno en ventas.

Aunque muchos esperaban este nuevo disco, la portada del mismo ha generado críticas y burlas, pues aparecen los integrantes de la banda como en una colección de polaroids, pero con unos filtros de snapchat que desilucionaron a sus fans.