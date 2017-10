Paris Jackson quiere usar su fama para 'ayudar a las masas'

Una vez superados aquellos terribles años en los que cada uno de sus movimientos era analizado con lupa y juzgado innecesariamente, ya fuera en los meses siguientes a la inesperada muerte de su padre, el cantante Michael Jackson, o cuando salieron a la luz los problemas psicológicos a los que se tuvo que enfrentar, Paris Jackson (19) no podría estar más satisfecha con la posición tan privilegiada que se desprende de su actual condición de celebridad.

Pero que nadie se lleve a engaño, ya que la relación tan positiva que mantiene ahora la aspirante a actriz con la fama y el interés mediático nada tiene que ver con un supuesto carácter vanidoso, sino con su convencimiento de que la proyección pública de la que disfruta a día de hoy le permitirá dar visibilidad a un sinfín de importantes causas.

"Al principio me quería mantener alejada del foco mediático y estudiar para ser psicóloga o enfermera en un centro psiquiátrico. Pero luego me di cuenta de que sería una pena desperdiciar esta oportunidad y esta plataforma que me ha sido concedida. Al tener la capacidad de adentrarme en el mundo de la moda y en el de la interpretación, me percaté de que podría aprovechar esta circunstancia para intensificar mi discurso. En lugar de ayudar a la gente una por una, ahora puedo ayudar a las masas".

Mientras que su hermano mayor Prince Michael (20) trata de labrarse, con mucha discreción, un prometedor futuro en el sector de la realización audiovisual y Blanket (15) apunta maneras para convertirse en el digno heredero del rey del pop en la industria musical, como han venido asegurando sus tíos; Paris se ha lanzado de cabeza a la esfera pública con una "estrategia en mente" que compensa de alguna forma la falta de privacidad.

"El mejor consejo que me han dado en este sentido es el de tener siempre una estrategia en mente, juventud en el corazón y sabiduría en el alma. Creo que si cuentas con estos tres elementos, es más fácil navegar por el río en el que te encuentras y superar todos los obstáculos".