Ariana Grande publica su radical cambio de look en redes y sorprende a sus fans

Muchos se han quejado en diversas oportunidades sobre el estilo de Ariana Grande que no se ha renovado desde hace años, de hecho a algunos les resulta un tanto irritante verla con la misma "cola de caballo" que luce desde sus inicios.

Pues para evitar más críticas la intérprete de "Sorry not sorry" mostró en su instagram su nuevo y arriesgado look con un nuevo tinte que la hace ver renovada. La ex chica Disney presumió su nuevo cabello "gris" que sus despertaron todo tipo de comentarios en redes,

¿Le luce e nuevo look a la bella Ariana?