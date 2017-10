“Starboy” el nuevo comic de Marvel y The Weeknd

Siguiendo con la estela que ha tomado Marvel Comics de crear diversos proyectos con distintos músicos, como es el caso de The Black Eyed Peas y su ‘Masters of the Sun’, ahora hemos conocido que es el turno del cantante The Weeknd, quien a través de su cuenta de Twitter ha anunciado el lanzamiento del cómic ‘Starboy’.

Starboy no es únicamente el nombre de su último disco de estudio, sino que ahora será también un superhéroe de la marca Marvel, el personaje de la portada se parece escandalosamente a Tesfaye y además desprende fuego morado de uno de sus brazos.

Hasta ahora se desconoce la fecha exacta del lanzamiento de este primer número, tampoco se sabe nada de la sinopsis ni del número de cómics que conformarán esta historia. Lo único que se conoce hasta la fecha es que en algún momento de 2018, este nuevo superhéroe de la compañía Marvel saldrá a la luz con ese fuego morado.