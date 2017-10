Axwell & Ingrosso lanzan versión de "More than you know" junto a Sebastián Yatra y Cali y el Dandee

Las leyendas del dance internacional Axwell & Ingrosso impresionaron al mundo con su éxito global "More Than You Know", que acumuló más de 250 millones de streams en Spotify y superó singles en toda Europa y en todo el mundo.

Ahora, los titanes han unido a la superestrella colombiana Sebastián Yatra y el dúo urbano colombiano Cali y El Dandee para producir una nueva versión española de su éxito mundial.

"Es un gran honor para mí trabajar con Axwell & Ingrosso. He estado escuchando su música durante años como inspiración, así que es un sueño hecho realidad unirme en" More Than You Know ", una canción que he amado desde el momento en que lo escuché por primera vez" dijo el reconocido cantante Sebastian Yatra.

"Tengo mucha admiración por el trabajo de Axwell & Ingrosso y Cali y El Dandee, y no puedo esperar a que ustedes oigan esta combinación fría de sonidos entre el mundo europeo y latino". Sebastián Yatra.

Conocidos como Cali y El Dandee, los hermanos Alejandro Rengifo (Cali) y Mauricio Rengifo (Dandee) - quienes produjeron la canción # 1 mundial de este año "Despacito" de Daddy Yankee y Luis Fonsi, también compartieron su entusiasmo por formar parte de esta obra maestra de crossover dance-latino. El dúo dijo: "El trabajo y la música de Axwell & Ingrosso siempre han sido una gran inspiración para nosotros como artistas y productores", dijeron. "Ser capaz de trabajar con ellos en esta canción fue increíble. Nos encanta ese ambiente fresco que tenemos de la mezcla de su sonido con el nuestro".

Fuente: Comunicado de prensa