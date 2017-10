Jax Jones anuncia colaboración con Selena Gómez de su nueva canción “This is real”

El nuevo sencillo de Selena será lanzado el 16 de octubre, en este sencillo hará una colaboración con el Dj Británico Jax Jones que después de su éxito con Demi Lovato ha logrado un reconocimiento mundial.

La canción estaba en producción desde el año 2015 y fue grabada por Jax Jones para ser incluido en la producción del álbum de la cantante “Revival”, sin embargo, This Is Real no encontró ningún espacio en el álbum y permaneció guardado para sacarse como sencillo.