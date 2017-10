La exagerada suma de dinero que paga Steve Aoki para que congelen su cuerpo tras morir

En lo que a excentricidades se refiere, las estrellas de la música siempre se han llevado la palma con sus extravagantes exigencias y sus lujosos estilos de vida, pero siempre hay alguna que decide ir un paso más allá tratando de conseguir lo imposible: vencer a la propia muerte. La última celebridad en proponérselo ha sido el DJ Steve Aoki, que ha pagado más de 200.000 dólares a la compañía Alcor Life Extension Foundation -líder en el sector de la criogenización- para que le 'congele' después de su fallecimiento con la esperanza de que algún día se descubra la cura para la causa de su deceso y puedan despertarle.

"Cuando mueres hay un número de maneras limitadas en que pueden devolverte a la vida. Siempre puedes optar porque te entierren o te incineren. Pero yo he decidido que, de esta forma, permaneceré en un estado de degenerativo inaleterado hasta que descubran cómo resucitarme. Asumo que en algún momento lo harán, ¿por qué no? Han conseguido traer de vuelta a gente que había fallecido tras medio minuto. En 150 años podría tratarse de algo tan sencillo como eso, y con un poco de suerte mi cuerpo no estará en tan mal estado como para que les resulta imposible", ha explicado en conversación con el periódico Daily Star.

Evidentemente, la oportunidad de disfrutar de una 'segunda vida' en un futuro lejano no tendría ningún valor para el artista de encontrarse completamente solo, por lo que muy amablemente ha desembolsado la suma necesaria para que sus seres más queridos le acompañen en ese frío descanso que, de desarrollarse acorde a su plan, únicamente será temporal.

"También lo harán mi madre, mi hermana y mi hermano; tristemente mi padre ya ha fallecido, así que él no".