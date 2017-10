A Bella Hadid ya no le molesta que The Weeknd salga con Selena Gomez

Incluso dos estrellas de las pasarelas como Bella y Gigi Hadid se ven obligadas a pasar momentos bochornosos por culpa de su, en ocasiones, indiscreta madre Yolanda. Lo más probable es que a las dos jóvenes no les haya hecho demasiada gracia ver a su madre dando más detalles de la cuenta sobre sus respectivas vidas amorosas en su última aparición televisiva, en la que esta no tuvo reparo en responder a unas cuantas preguntas incómodas que probablemente sus hijas habrían evitado contestar a toda costa de haber estado en su lugar.

En primer lugar, la antigua maniquí no tuvo ningún reparo en pronunciarse sobre el actual estado sentimental de la menor de sus dos niñas, para aclarar por ejemplo cuáles son los sentimientos de Bella acerca de la relación de The Weeknd, su exnovio, con Selena Gomez, que comenzó poco después de que ellos siguieran caminos separados en noviembre del año pasado.

"Ya no [le molesta], creo", aseguró con naturalidad, probablemente para desesperación de su hija, cuando el presentador Andy Cohen le preguntó si a la estrella de las pasarelas aún le molestaba ver a su ex y a la estrella de la música juntos.

No contenta con eso, Yolanda también se dejó arrastrar hacia una encerrona en el programa 'Watch What Happens Live' que le acabó obligando a reconocer que Bella y el cantante Drake eran al menos "amigos", aunque negando que hubiera algo más entre ellos -al menos que ella supiera- cuando su interlocutor apuntó que el artista le había organizado una fiesta por su 21 cumpleaños a la guapa modelo.

Poco después le llegó el turno a Gigi, la rubia de las dos hermanas, pero ella salió algo mejor parada debido en gran parte a que su romance con el ex componente de One Direction es de dominio público. En ese caso, lo único que pudo revelar es que Zayn Malik y ella se llevan muy bien y siempre tienen "mucho de lo que hablar" cuando coinciden.

En su momento, Bella no trató de ocultar lo duro que le había resultado lidiar con la atención mediática que generó el final de su historia de amor con The Weeknd, pese a lo cual tuvo para él muy buenas palabras.