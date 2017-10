Lady Gaga vuelve 'poco a poco a la vida'

Poco antes de que la promotora 'Live Nation' confirmara que el tramo europeo de la gira mundial 'Joanne' retomará su andadura el próximo 14 de enero en Barcelona, la cantante Lady Gaga ya avisaba a sus seguidores de las redes sociales de que muy pronto compartiría con ellos emocionantes novedades sobre su esperada vuelta a los escenarios, dejando claro en su perfil de Instagram que, aunque lento y tortuoso, su proceso de recuperación es irreversible y pronto la llevará a tomar nuevamente el micrófono.

"Poco a poco vuelvo a la vida y pronto compartiré noticias muy emocionantes sobre el tour. No hay nada como hacer terapia en el estudio, me divierto mucho y me hace sentir como una de esas estrellas que están en el cielo. Esta chica dura se está curando".

Estas declaraciones, similares a las que pronunciaba hace escasamente una semana, habrán llenado de alegría y esperanza a los atribulados admiradores de la artista neoyorquina, a los que a mediados del pasado mes de septiembre Gaga les dirigía una dramática carta en la que ponía de manifiesto su frustración ante unos problemas físicos que venía arrastrando durante algo más de un lustro.

"Siempre he sido completamente sincera con vosotros sobre aquellos contratiempos que he tenido que atravesar tanto a nivel físico como mental. Llevo años investigando los orígenes de mis dolencias, y es bastante complicado y difícil de explicar lo que me pasa, sobre todo porque seguimos tratando de adivinarlo. A medida que me vaya encontrando más fuerte y preparada para regresar, os iré contando más sobre mi historia".