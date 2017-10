Camila Cabello echa de menos tener una vida social 'normal'

Aunque Camila Cabello ha conseguido construir incuestionablemente la carrera más exitosa de las cinco componentes originales de Fifth Harmony, esa fama ha conllevado un precio, y es que a sus 20 años la cantante no ha tenido la oportunidad de disfrutar de experiencias tan habituales como acudir al colegio o socializar con otros jóvenes de su edad, al menos sin que cada une de sus movimientos sea fotografiados por los paparazzi.

"Este no es un trabajo normal, de nueve a cinco. No podemos fichar y luego marcharnos; nosotros vivimos juntos. No tengo una experiencia normal de vida social. A ver, no voy a clase y después a fiestas, donde pudiera tener la oportunidad de conocer a otras personas. Pero al mismo tiempo también necesito vivir mi vida", ha explicado la artista en su nueva serie documental para YouTube, acerca de la rutina que lleva junto a su equipo mientras se encuentran en la carretera.

Pese a todas las dificultades, la artista no tira la toalla y sigue intentando que su estatus de celebridad no interfiera demasiado con los ritos de paso habituales en la vida de cualquier veinteañera, como irse de viaje a algún destino exótico o enamorarse.

"¡Quiero encontrar un novio! No solo estoy de broma. Me conformaría solo con ir de vacaciones con mis amigos porque no he tenido tiempo de hacerlo. Me encantaría ir a Río con ellos", ha reconocido, evitando así la pregunta habitual de si hay algún chico especial en su vida.